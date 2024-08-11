Пожар в градирнях ЗАЭС: что говорят о текущем радиационном фоне в МВД

Российская армия вечером 11 августа устроила пожар в градирнях временно оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас ситуацию после этого инцидента активно мониторят все необходимые службы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что по состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС после пожара в градирнях не зафиксировано.

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Какова ситуация с радиационным фоном вблизи ЗАЭС

Клименко отметил, что радионуклидов техногенного происхождения после пожара, который оккупанты устроили в градирнях Запорожской атомной электростанции, не обнаружено. Также министерство усиленно следит за ситуацией вблизи ЗАЭС.

Посты Укргидрометцентра, расположены вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона,

– заявил глава МВД.

К слову, о пожаре в градирнях ЗАЭС первым сообщил начальник Никопольской РОА Евгений Евтушенко. Чиновник отметил, что по неофициальной информации, которую получили от источников из оккупированного левого берега Днепра, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве, очевидно, пытаясь посеять панику среди жителей неоккупированного правого берега.

На инцидент уже отреагировал и президент Украины. Владимир Зеленский заявил, что пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией в Энергодаре, нормальной ситуация не является и не может быть. Также украинский лидер ожидает соответствующей реакции от МАГАТЭ.

Комментируя инцидент, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак призвал местных граждан сохранять спокойствие. Чиновник подчеркнул, что Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и запугивания. И пожар, который они устроили на территории Запорожской АЭС, очередное тому подтверждение.

По поводу пожара в градирнях ЗАЭС уже высказались и в оккупационной администрации Запорожской области. Там заявили, что "произошло возгорание в системе охлаждения", но заверили, что "все шесть энергоблоков остаются в состоянии холодной остановки" и "угрозы взрыва пара нет".

Сама Запорожская АЭС, по словам чиновников, работает в штатном режиме. Сам огонь, кстати, огонь на ЗАЭС удалось зафиксировать из Никополя. Этот город в Днепропетровской области расположен напротив оккупированного Энергодара, и находится под контролем Украины.