Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута

Россия в очередной раз 20 декабря обстреляла Украину. Из-за атак ️Запорожская АЭС оказалась снова на грани блэкаута.

Отключилась одна из двух линий электропередачи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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Оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС

Из-за российских обстрелов отключилась одна линия, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Сегодня снова из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС осталась на одной линии питания с украинской энергосистемой... Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины,

– написал министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики приступят к восстановлению линии питания, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, что это случается уже не впервые. В частности, 3 таких случая было в ноябре. Последний раз ЗАЭС была на грани блэкаута – 30 ноября. Тогда линии удалось заживить уже на следующий день.

К слову, за время оккупации в 2022 году станция уже 8 раз переживала блэкауты.