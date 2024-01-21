Гросси обижен, – эксперт по ядерной безопасности разобрала заявление МАГАТЭ о минировании ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии обнаружили новые мины по периметру Запорожской атомной электростанции. Россияне уже не в первый раз минируют территорию ЗАЭС.

Независимая экспертка по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная в эфире 24 Канала проанализировала прошлые заявления МАГАТЭ и оценила последний отчет агентства от 19 января. По ее словам, действия МАГАТЭ были небрежными.

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Реакция МАГАТЭ на ситуацию на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ увидели, что россияне снова заминировали периметр Запорожской АЭС после того, как разминировали эту территорию в 2023 году. Интересно заметить, что ранее в своих отчетах МАГАТЭ не писали о том, что россияне действительно изъяли мины по периметру ЗАЭС.

Минирование Запорожской АЭС началось с начала оккупации, это было известно еще с марта 2022 года.

Еще в сентябре 2022 года на заседании Совета руководителей МАГАТЭ, российский представитель сообщил, что да, минирование есть, и это их "защита от нападения". В сентябре 2023 года российский представитель тоже заявил, что они действуют в рамках Конвенции о физической защите, поэтому мины были и будут,

– заметила Ольга Кошарная.

Хотя россияне оправдываются Конвенцией о физической защите, почему-то не упоминают о том, что ее первыми и нарушили, когда военным путем захватили ЗАЭС.

Так или иначе, МАГАТЭ очень долго толерировало террористическое поведение окупантов, которое могло привести к страшной катастрофе.

"Обходы (представители МАГАТЭ – 24 Канал) проводили в сопровождении ФСБ только безопасными путями. Так как осенью могли заявить о том, что мин и взрывных устройств не обнаружено, если они не имели доступа ко всем машинным залам? Последнее заявление МАГАТЭ показывает, что Гросси обижен тем, что миссия не допускает всех помещений", – отметила Кошарна

По мнению эксперта по ядерной энергетике и безопасности, фиксация обстрелов со стороны ЗАЭС на Никополь свидетельствует о раздражение МАГАТЭ.

Угрозы выросли

Со всем этим сейчас опасность на Запорожской АЭС значительно выше, чем была еще даже год назад.

Они не производят ремонты, ни средние, ни капитальные. Деградация систем достигла невиданного уровня. По оценкам Энергоатома, 30% работ произведено от необходимого количества. Оборудование особенно важно для безопасности, требует постоянного контроля,

– подчеркнула Кошарна.

К тому же было потеряно внешнее энергоснабжение для внутренних нужд ЗАЭС – повышает риски. Потеря охлаждения, которое может произойти из-за повреждения линий энергопередач, отказа резервных генераторов, которые могут привести к остановке работы насосов для поставки воды для охлаждения реакторов, – это опасность, которая только увеличилась.

О чем был последний отчет МАГАТЭ: подробнее

19 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция в течение недели теряла непосредственное резервный источник питания реакторных установок Сбой снизил резервирование и без того хрупкого источника питания. Это только повышает риски для ядерной безопасности на территории ЗАЭС.

Резервное электроснабжение удалось возобновить только через 8 часов. Это смогли сделать, введя в работу два других резервных силовых электрических трансформаторов.

Также Гросси рассказал о наличии мин, которые якобы изъяли в 2023 году. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что минирование периметра ЗАЭС не соответствует правилам безопасности.