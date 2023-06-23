Это 24 Каналу прокомментировала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. По ее словам, наибольшую опасность имеет подрыв пятого энергоблока ЗАЭС в состоянии "горячей" остановки. В таком случае будут самые большие радиационные выбросы.
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Как отметила Кошарна, российские оккупанты, вероятно, подождут пока на ЗАЭС зайдут украинские военные и атомщики. Впоследствии взорвут атомную станцию и подло будут врать, что украинцы якобы криворукие, а россияне "обеспечивали безопасность".
"К сожалению, МАГАТЭ своими заявлениями лишь подтверждает, что "безопасность на уровне", – сказала эксперт по ядерной энергетике.
Что оккупанты могут взорвать на ЗАЭС: смотрите видео
Различные сценарии развития событий
Больше всего беспокоит, что пятый энергоблок ЗАЭС в "горячей" остановке. Из этого состояния его можно быстро вывести на минимально контролируемую мощность.
В таком случае параметры изменяются и если произойдет тяжелая авария по расплавлению активной зоны в пятом блоке ЗАЭС, то масштаб трагедии будет значительно больше. Отметим, что важное значение имеют погодные условия, направление ветра и температура.
Если россияне взорвут шандора в охлаждающем пруду, однако энергоблок будет находиться в "холодной" остановке и не будет воды для охлаждения – это относительно "лайт" вариант. Поражение ограничится зоной около 30 км.
Россияне также могут взорвать сухое хранилище. В этом случае все останется в пределах промышленной площадки.
Оккупанты готовят теракт на ЗАЭС
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- США и Албания инициировали заседание Совбеза ООН. На нем намерены обсудить ситуацию в Украине. В частности, последствия взрыва Россией Каховской дамбы и угрозы теракта на Запорожской АЭС.