Это 24 Каналу прокомментировала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. По ее словам, наибольшую опасность имеет подрыв пятого энергоблока ЗАЭС в состоянии "горячей" остановки. В таком случае будут самые большие радиационные выбросы.

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Как отметила Кошарна, российские оккупанты, вероятно, подождут пока на ЗАЭС зайдут украинские военные и атомщики. Впоследствии взорвут атомную станцию и подло будут врать, что украинцы якобы криворукие, а россияне "обеспечивали безопасность".

"К сожалению, МАГАТЭ своими заявлениями лишь подтверждает, что "безопасность на уровне", – сказала эксперт по ядерной энергетике.

Важно! Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что наличие взрывных устройств возле ЗАЭС не отвечает стандартам безопасности, однако основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены.

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Различные сценарии развития событий

Больше всего беспокоит, что пятый энергоблок ЗАЭС в "горячей" остановке. Из этого состояния его можно быстро вывести на минимально контролируемую мощность.

В таком случае параметры изменяются и если произойдет тяжелая авария по расплавлению активной зоны в пятом блоке ЗАЭС, то масштаб трагедии будет значительно больше. Отметим, что важное значение имеют погодные условия, направление ветра и температура.

Обратите внимание! Расплавка активной зоны ядерного реактора – серьезная ядерная авария, в результате которой ядерное топливо в реакторе может повредиться от перегрева.

Если россияне взорвут шандора в охлаждающем пруду, однако энергоблок будет находиться в "холодной" остановке и не будет воды для охлаждения – это относительно "лайт" вариант. Поражение ограничится зоной около 30 км.

Россияне также могут взорвать сухое хранилище. В этом случае все останется в пределах промышленной площадки.

Важно! Сухое хранилище – площадка или установка, на которой осуществляется сухое хранение отработанного ядерного топлива.

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