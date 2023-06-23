Це 24 Каналу прокоментувала незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. За її словами, найбільшу небезпеку має підрив п'ятого енергоблока ЗАЕС в стані "гарячого" зупину. У такому разі будуть найбільші радіаційні викиди.
Читайте також Що робити у випадку радіаційної аварії: покрокова інструкція
Як зазначила Кошарна, російські окупанти, ймовірно, почекають поки на ЗАЕС зайдуть українські військові й атомники. Згодом підірвуть атомну станцію й підло брехатимуть, що українці нібито криворукі, а росіяни "забезпечували безпеку".
"На жаль, МАГАТЕ своїми заявами лише підтверджує, що "безпека на рівні", – сказала експертка з ядерної енергетики.
Що окупанти можуть підірвати на ЗАЕС: дивіться відео
Різні сценарії розвитку подій
Найбільше непокоїть те, що п'ятий енергоблок ЗАЕС у "гарячому" зупині. З цього стану його швидко можна вивести на мінімально контрольовану потужність.
У такому разі параметри змінюються і якщо станеться важка аварія з розплавлення активної зони у п'ятому блоці ЗАЕС, то масштаб трагедії буде значно більший. Зазначимо, важливе значення мають погодні умови, напрям вітру та температура.
Якщо росіяни підірвуть шандору в охолоджувальному ставку, однак енергоблок перебуватиме у "холодному" зупині й не буде води для охолодження – це відносно "лайт" варіант. Ураження обмежиться зоною близько 30 кілометрів.
Росіяни також можуть підірвати сухе сховище. У такому разі все залишиться в межах промислового майданчика.
Окупанти готують теракт на ЗАЕС
- 22 червня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вже підготували все для теракту на Запорізькій АЕС. Президент вже заслухав доповіді української розвідки та СБУ.
- На заяву Зеленського про підступні наміри окупантів відреагував речник Кремля Дмітрій Пєсков. Він цинічно назвав "брехнею" заяву українського лідера.
- США та Албанія ініціювали засідання Радбезу ООН. На ньому збираються обговорити ситуацію в Україні. Зокрема, наслідки підриву Росією Каховської греблі та загрози теракту на Запорізькій АЕС.