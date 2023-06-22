У цьому контексті є сенс нагадати алгоритм дій на випадок радіаційної аварії. Ним поділилося Міністерство охорони здоров'я України.

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Що робити у випадку радіаційної аварії

Перше правило безпеки у будь-якій надзвичайній ситуації – зберігати спокій.

Те саме стосується і ситуацій, які ще не трапилися. Паніка та страх – це саме те, чого прагне ворог. Варто пам'ятати, що Росія – це країна-терорист, від якої, як і від мавпи з гранатою, можна очікувати усього що завгодно.

Перебувати в укритті або приміщенні.

Потрібно триматися подалі від стін та даху, перебувати в приміщеннях без вікон та зовнішніх дверей, зачинивши та ущільнивши всі щілини скотчем або вологою тканиною. Систему вентиляції необхідно вимкнути.

Знезаразити себе.

Зніміть верхній шар одягу, спакуйте його і тримайте подалі від людей та тварин, за можливості – прийміть душ (без використання кондиціонера для волосся і не дряпаючи шкіру), одягніть чистий одяг; якщо змоги помитися немає, рекомендовано вимити або витерти вологими серветками руки та обличчя.

Зверніть увагу! Йодна профілактика потрібна лише у випадку аварії, яка відбулася. Йодид калію токсичний для організму та "не працює" наперед.

Що цьому передувало

22 червня президент Володимир Зеленський оголосив, що Росія готується до терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації. Зеленський наголосив, що йому неодноразово доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів.

"І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам - кожному у світі. Всі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути", – підкреслив український лідер.