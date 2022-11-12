Враг между тем перебрался на левый берег Днепра. Убегая, оккупанты уничтожили все, что только можно, чтобы избавить жизнь жителей. В частности, они разрушили критическую инфраструктуру.

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Кто освобождает наши территории на Юге

Местные жители продолжают выходить на улицы и с радостью встречать украинских военных. Жители Херсона берут с собой сине-желтые флаги и скандируют "ВСУ".

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр подчеркнула, что преимущество наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования.

У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой,

– отметила она.

Она также опубликовала список наших героев, освобождающих Юг:

Александр Тарнавский бригадный генерал

Андрей Ковальчук генерал-майор

Андрей Грицьков бригадный генерал

Михаил Драпатый бригадный генерал

Андрей Игнатов бригадный генерал



Кто увольняет украинский юг / Фото из телеграмм-канала Маляр

"Посмотрите на их невероятные лица. Это глубины внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", – добавила Маляр.

Последние новости из Херсона: главное

В пятницу, 11 ноября, украинские военные начали стремительно продвигаться в Херсон. Российские оккупанты под давлением ВСУ вынужденно отступили.

12 ноября один из иностранных представителей СМИ попал в город и показал, что там происходит.

Корреспондент SkyNews Алекс Росси опубликовал щемящие видео с окрестностей и центра Херсона . На кадрах толпы людей с сине-желтыми флагами радуются и плачут.

Захватчики полностью уничтожили энергосистему Херсона . Поэтому в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Сколько потребуется времени для восстановления, пока неизвестно. Всё зависит от характера разрушений.

Также захватчики взорвали 7 важных мостов . Вероятно, они надеялись, что это уменьшит давление ВСУ.

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