Ворог тим часом перебрався на лівий берег Дніпра. Тікаючи, окупанти знищили все, що тільки можна, аби спаскудити життя мешканців. Зокрема, вони зруйнували критичну інфраструктуру.

Варте уваги Херсон вдома – люди 8 місяців чекали: Офіс Президента опублікував потужні фото

Хто звільняє наші території на Півдні

Місцеві жителі продовжують виходити на вулиці та радо зустрічати українських військових. Мешканці Херсона беруть з собою синьо-жовті прапори та скандують "ЗСУ".

Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр наголосила, що перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування.

В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою,

– зазначила вона.

Вона також опублікувала список наших героїв, які звільняють Південь:

Олександр Тарнавський бригадний генерал

Андрій Ковальчук генерал-майор

Андрій Грицьков бригадний генерал

Михайло Драпатий бригадний генерал

Андрій Гнатов бригадний генерал



Хто звільняє український південь / Фото з телеграм-каналу Маляр

"Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", – додала Маляр.

Останні новини з Херсона: головне

У п'ятницю, 11 листопада, українські військові почали стрімко просуватися до Херсона. Російські окупанти під тиском ЗСУ вимушено відступили.

12 листопада, один з іноземних представників ЗМІ потрапив у місто та показав, що там відбувається.

Кореспондент SkyNews Алекс Россі опублікував щемливі відео з околиць та центра Херсона. На кадрах натовп людей з синьо-жовтими стягами радіють і плачуть.

Загарбники повністю знищили енергосистему Херсона. Тому у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Скільки знадобиться часу для відновлення, наразі достеменно невідомо. Усе залежить від характеру руйнувань.

Також загарбники підірвали 7 важливих мостів. Ймовірно, вони сподівались, що це зменшить натиск ЗСУ.

До теми – Розвідка Великої Британії розповіла цікаві деталі про Херсон: дивіться відео