Закапывайтесь-закапывайтесь, нам меньше работы, – Ким обратился к оккупантам

Вероятно, что у российских оккупантов на сегодняшний день была одна срочная задача – захватить Николаев. Однако им это не удалось, не с нашими защитниками.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. "Бой был долгим, но успешным", – отметил он.

К слову Редкие за***нцы, злой невероятно, – Ким о подлости и цинизме российских оккупантов

Ким также призвал не давать спать агрессорам, они и так уже "на грани".

Он отметил, что знает, что захватчики уже даже "закапываются" в земле – то есть делают окопы и готовятся к обороне.

Это нас огорчает, но не остановит. Закапывайтесь-закапывайтесь, у нас будет меньше работы, чтобы вас перекопать,

– заверил Ким.

Он также добавил, что у оккупантов есть огромная проблема с топливом. А их командиры убегают.

Напомним, ранее Виталий Ким заявил, что, прогоняя российских захватчиков из Николаевского аэропорта, украинские защитники зажали их. Орки разбежались и начали прятаться в лесу и домах.

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