На Закарпатье был масштабный пожар на территории лесничества: огонь ликвидировали спасатели
Источник:ГСЧС
На Закарпатье 1 апреля вспыхнул масштабный пожар на территории лесного хозяйства. Огонь пытались обуздать125 спасателей.
Площадь возгорания в лесничестве была около 6 гектаров. Сейчас пожар уже локализовали пожарные.
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На Закарпатье вспыхнула территория лесничестваОбратите внимание! Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что по состоянию на 21:00 пожар на территории Лазещинского лесничества ГП "Ясинянское лесоохотничье хозяйство" – ликвидирован. Он поблагодарил спасателей и другим экстренным службам за оперативную работу по обузданию огня.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что возгорание произошло на территории лесничества вблизи поселка Ясиня Раховского района.
На месте работают сотрудники ГСЧС и работники лесного хозяйства. Всего к тушению пожара было привлечено 104 человека и 17 единиц техники,
– отметили спасатели.
В службе отметили, что с потеплением в Украине наблюдается увеличение количества пожаров в экосистемах и на открытых территориях. В частности, только за прошедшие сутки было зафиксировано 460 таких возгораний на площади около 390 гектаров.
На Закарпатье вспыхнул пожар на лесничестве / Фото ГСЧС
В конце концов в ГСЧС рассказали, что пожар удалось локализовать на территории около 6 гектаров. Огонь охватил лесную подстилку и остатки вырубки.
"К тушению пожара привлечено 125 человек и 17 единиц техники, в том числе от ГСЧС 80 человек и 15 единиц техники", – отметили в службе.
Спасатели также призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к окружающей природной среде.
В Закарпатской ОВА рассказали детали о пожаре
Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита отметил, что в регионе продолжается негативная динамика роста количества лесных пожаров. В частности, очередное возгорание сегодня произошло на территории Лазещинского лесничества ГП "Ясинянское лесоохотничье хозяйство".
Утром состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий пожара. Привлечены подразделения ГСЧС, Гослесхоза, сводные спасательные отряды, подразделения Нацполиции и тому подобное,
– подчеркнул чиновник.
В Закарпатской ОВА показали пожар в лесничестве / Фото из телеграм-канала Виктора Микиты
Глава Закарпатья также призвал всех земляков отказаться от прогулок вдоль лесополос и соблюдать меры пожарной безопасности. Сейчас тушение на территории лесного хозяйства, где вспыхнул масштабный пожар, продолжается, пока весь огонь не погасят полностью.