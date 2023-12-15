Подрыв гранат на Закарпатье будут расследовать как террористический акт

На Закарпатье депутат во время сессионного заседания взорвал гранаты. На месте работают правоохранительные органы, в том числе полиция и СБУ.

В здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты, в результате чего пострадали много людей. Полицейские уже квалифицировали произошедшее, однако СБУ также проведет собственное расследование.

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По какой статье квалифицировали событие

Известно, что следователи Нацполиции квалифицировали произошедшее как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами – ч. 1 ст. 263 УК.

Однако также работает СБУ. Следователи вносят сведения и расследуют происшествие как террористический акт – по ч. 1 ст. 258 УК.

По этой статье мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время взять показания у депутата-подрывника невозможно, поскольку он находится в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия, чтобы спасти мужчину.

Подробности инцидента