На Закарпатье задержали депутата горсовета, который переправлял уклонистов в Евросоюз, – СМИ

На Закарпатье 15 июля правоохранители задержали депутата Береговского городского совета. Чиновника подозревают в переправке уклонистов на территорию Европейского Союза.

Об этом журналистам ZAXID.NET сообщили в Закарпатской областной прокуратуре. Во время обысков у депутата дома нашли гранату и ружье.

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Депутат переправлял уклонистов в ЕС

Журналисты отметили, что Правоохранители фамилии депутата не назвали. Однако по данным журналиста Виталия Глаголы говорится о депутате от "Европейской Солидарности" Викторе Саенкове.

Его задержали при получении 14 000 долларов США за помощь в организации преступления по статье УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины",

– написал журналист.

Также он опубликовал фото задержанного депутата, похожего на Саенкова.



Виктора Саенкова подозревают в переправке уклонистов / Фото из телеграмм-канала Виталия Глаголы

Впоследствии Глагола обратил внимание, что на сайте "Миротворец" указано, что депутат от "Европейской Солидарности" Виктор Саенков из Берегового, сегодня задержали на переправке лиц через границу, имеет венгерское гражданство.



Депутат Саенков имеет венгерское гражданство / Скриншот 24 Канала

К слову, Виктор Саенков является депутатом Береговского городского совета двух созывов и членом фракции "Европейская Солидарность". По сообщениям местных СМИ, в 2018 году депутату подожгли внедорожник Toyota RAV4, а через несколько недель произошел инцидент с поджогом его продуктового магазина.