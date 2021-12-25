На Закарпатье дерево упало на рельсы и остановило локомотив: некоторые поезда задерживаются
Источник:телеграм "Укрзализныци"
На участке Ясиня – Рахов на Закарпатье, упало дерево. Оно повредило локомотив и полотно. Именно поэтому задерживаются ряд поездов.
Все задержки касаются Раховского направления. Об этом сообщили 25 декабря на сайте "Укрзализныци".
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Из-за падения дерева поезда на Закарпатье задерживаются
Из-за падения дерева на пути на участке Ясиня – Рахов, что привело к сходу локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов Раховского направления,
– говорится в сообщении.
Рейсы задерживаются от 30 минут до почти 4 часов. В частности сообщили о:
- №55 Киев – Рахов: задержка 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова;
- №26 Одесса – Рахов: задержка 2 часа 5 минут по Ясине;
- №95 Киев – Рахов: задержка 40 минут по Ворохте;
- №15 Харьков – Рахов: отправится на 43 минуты позже из Ивано-Франковска.
"Сейчас пассажиров, следующих в Рахов и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня", – сообщили в компании.
Там заверили, что уже работают над восстановлением пути. Просят следить за официальными обновлениями информации.
Коротко о последних инцидентах в "Укрзализныце"
- В компании возник скандал из-за установки новогодней елки. В частности на нее выделили якобы 5 миллионов гривен, однако само дерево до Николая не устанавливали. По факту похищения средств следователи полиции на станциях железнодорожного транспорта открыли уголовное дело.
- Впоследствии, 24 декабря, новогоднее дерево таки установили на главном железнодорожном вокзале в Киеве.
- Кстати, 22 декабря KP Intercity сообщила, что отменяет дополнительные рейсы в польский город Перемышль. Причину не уточнили.
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Полный текст публикации "Укрзализныци"
Из-за падения дерева на пути на участке Ясиня – Рахов, что привело к сходу локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов Раховского направления:
№55 Киев– Рахов– задержка 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова;
№26 Одесса– Рахов– задержка 2 часа 5 минут по Ясине;
№95 Киев– Рахов– задержка 40 минут по Ворохте;
№15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 43 минут из Ивано-Франковска.
Сейчас пассажиров, следующих в Рахов и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.
Укрзализныця извиняется за вынужденную задержку и уже работает над восстановлением пути.
Просим следить за официальными обновлениями информации.