Течение затягивало под воду: на Закарпатье во время сплава едва не погибла группа детей

На Закарпатье во время сплава по горной реке едва не погибла группа детей. К счастью, их удалось спасти.

Об этом сообщает ГСЧС Украины. Чрезвычайное происшествие случилось в Каменице Ужгородского района.

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На Закарпатье едва не погибли дети

Как сообщили спасатели, группа детей из местного лагеря в сопровождении взрослых сплавлялась по реке Уж. Однако стремительное течение горной реки начало переворачивать плавсредства и затягивать людей под воду.

Отдыхающих спасло то, что они были в жилетах – большинство самостоятельно выбрались на берег. Пострадавшим помогли спасатели-водолазы и представители Центра безопасности граждан "Плишка",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что 7-летнего мальчика вытащили из воды с помощью спасательной веревки, а двух девушек 7 и 18 лет – с помощью лодки.

Спасатели также помогли выбраться на берег и 65-летнему мужчине, который бросился к пострадавшим. Далее детей передали работникам скорой.

В Ужгородском районе едва не погибла группа детей / Фото ГСЧС Украины

Напомним, что утром 22 июня спасатели нашли тело 17-летнего парня. Несовершеннолетний 20 июня исчез во время купания на реке Черемош. Вскоре тело юноши нашли, его вытащили водолазы.

Накануне двое братьев пошли купаться на реку, старший парень, находясь в воде не удержал равновесие и упал в воду, после чего течением его отнесло на большую глубину, где последний исчез из поля зрения. Подростка искали с вечера 20 июня.