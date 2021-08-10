На Закарпатье "хороший дядя" предлагал детям мороженое: сеть удивила развязка

Жительница Виноградова, что на Закарпатье, обратилась в полицию. Она сообщила, что ее дочерей пытался похитить незнакомец. Развязка этой истории оказалась крайне неожиданной.

Женщина рассказала, что инцидент произошел на улице Первомайской. Она увидела, как водитель автомобиля Opel разговаривает с ее детьми и предлагает мороженое.

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"Дядя хороший, не бойтесь меня, я дам вам дорогое мороженое", – отмечал он, протягивая мороженое детям, рассказали очевидцы.

Эта ситуация не на шутку взволновала мать девочек. Поэтому она решила немедленно сообщить о ней в полицию. Правоохранители зарегистрировали обращение, опросили возможных свидетелей и проверили записи с камер видеонаблюдения.

Мужчина оказался агентом по продаже мороженого

Впоследствии полицейские разыскали мужчину, который предлагал детям сладости. Он пояснил, что работает торговым агентом фирмы, которая продает мороженое. В конце рабочего дня у него остался товар, поэтому он решил устроить сюрприз для местных детей и угостить их десертом.

Я возвращался домой, у меня был остаток мороженого и я хотел раздать его деткам. Но кто-то не так подумал. Я просто хотел порадовать детей,

– отметил мужчина.

И добавил, что пытался на месте объяснить все это и матери детей, которая предоставила ситуации огласку. Однако он понимает, что, вероятно, она не обратила внимания на его слова, поскольку паниковала. Мужчина – родом из села Олешник, расположенного неподалеку Виноградова. Он подчеркнул, что не имел никаких злых намерений и даже не представлял, что кто-то может расценить его действия негативно.

Что мужчина рассказал полицейским: смотрите видео

Торговец извинился перед матерью девочек

Впоследствии мать, заявила в полицию на жителя Олешника, написала в фейсбуке, что этот мужчина вышел с ней на контакт. Он позвонил, чтобы извиниться и объяснить, что действительно только хотел угостить детей. В комментариях к посту одна из местных жительниц обратила внимание на то, что мужчину зовут Олег и он годами возит мороженое в этом районе, поэтому большинство людей его якобы знают.