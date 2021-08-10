Жінка розповіла, що інцидент трапився на вулиці Першотравневій. Вона побачила, як водій автомобіля Opel розмовляє з її дітьми та пропонує морозиво.

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"Дядя хороший, не бійтеся мене, я дам вам дороге морозиво", – зазначав він, простягаючи морозиво дітям, розповіли очевидці.

Ця ситуація не на жарт схвилювала матір дівчаток. Тому вона вирішила негайно повідомити по неї у поліцію. Правоохоронці зареєстрували звернення, опитали ймовірних свідків та перевірили записи із камер відеоспостереження.

Чоловік виявився агентом з продажу морозива

Згодом поліцейські розшукали чоловіка, який пропонував дітям солодощі. Він пояснив, що працює торговим агентом фірми, яка продає морозива. Наприкінці робочого дня у нього залишився товар, тож він вирішив влаштувати сюрприз для місцевих дітей та пригостити їх десертом.

Я повертався додому, в мене був залишок морозива і я хотів роздати його діточкам. Але хтось не так подумав. Я просто хотів порадувати дітей,

– наголосив чоловік.

Й додав, що намагався на місці пояснити все це й матері дітей, яка надала ситуації розголосу. Проте він розуміє, що, ймовірно, вона не звернула на увагу на його слова, оскільки панікувала. Чоловік – родом із села Олешник, розташованого неподалік Виноградова. Він підкреслив, що не мав ніяких злих намірів і навіть не уявляв, що хтось може розцінити його дії негативно.

Що чоловік розповів поліцейським: дивіться відео

Торговець вибачився перед матір'ю дівчат

Згодом мати, яка заявила у поліцію на мешканця Олешника, написала у фейсбуці, що цей чоловік вийшов з нею на контакт. Він подзвонив, аби вибачитися та пояснити, що справді лише хотів пригостити дітей. У коментарях до допису одна із місцевих мешканок звернула увагу на те, що чоловіка звати Олег й він роками возить морозиво у цьому районі, тож більшість людей його нібито знають.