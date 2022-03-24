На Закарпатье обнаружили отставного полковника России: он раскритиковал Путина и сжег свою форму

На Закарпатье работники Государственного бюро расследования установили местонахождение гражданина России – полковника Министерства внутренних дел РФ в отставке.

В ходе расследования установлено, что мужчина в конце 2021 года переехал на постоянное проживание в Украину.

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На Закарпатье обнаружили отставного полковника России

Учитывая войну, развернутую Россией против Украины, все граждане страны-агрессора, в том числе бывшие сотрудники госорганов, вызывают большое беспокойство. Так, во время обыска у подозреваемого обнаружили полицейскую форму и удостоверение работника МВД, георгиевские ленты, знаки отличия и грамоты официальных органов России.

Впрочем, по результатам процессуальных действий правоохранители убедились в отсутствии доказательств его причастности к противоправной деятельности в ущерб Украине. Он высказал свою категорическую позицию относительно несогласия с решением Владимира Путина о начале вторжения российских войск в Украину.

Впоследствии мужчина публично отказался от гражданства государства-агрессора и сжег свою форму и документы, изданные в России.

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