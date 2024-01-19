На Закарпатье – паводок: в ГСЧС рассказали, какая ситуация в области сейчас

На Закарпатье из-за значительных осадков 18 января вода из самых больших рек вышла из берегов. В результате этого в области образовался паводок.

Наконец, в ГСЧС заверили, что ситуация в Закарпатской области контролируемая. А подтопления в регионе – локальные.

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В Закарпатье наблюдают паводки

Представительница управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр отметила, что несмотря на то, что на публиковавшихся в сети кадрах паводки в регионе выглядят страшно, на самом деле ситуацию держат под контролем.

Мы фиксируем локальные единичные подтопления подвальных помещений. Спасатели оказывают помощь гражданам,

– заверила она.

Батыр также сказала, что 18 января ГСЧС проработала все пять поступивших в службу вызовов и всю воду откачали. По ее словам, к утру вызовов в отношении паводков не было.

На Закарпатье начались паводки / Видео "Закарпатье 24"

Спикер отметила, что по состоянию на утро, по информации Управления ГСЧС в Закарпатской области, подтоплено 330 гектаров сельскохозяйственных угодий, преимущественно в долине реки Боржава в Хустском и Береговском районах.

Кроме того, Батыр подчеркнула, что синоптики предупреждают о возможном подтоплении поселка Буштыно, но сейчас ситуация там не критична.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды

В ГСЧС также рассказали, что в Закарпатье спасатели до сих пор ликвидируют последствия подтопления В частности, в результате интенсивных осадков подтоплено 5 подвальных помещений, 11 подворий и 330 гектаров сельскохозяйственных угодий.



"Спасатели откачивали воду из частных домохозяйств, а также одного детского сада в Ужгороде, Перечине, Рахове, селе Соймы на Хустщине и поселке Дубово Тячевского района", – написали представители службы.

Спасатели ликвидируют последствия паводков в Закарпатье / Фото ГСЧС

Кроме того, в ГСЧС отметили, что произошел перелив воды через автомобильную дорогу Н-09 Мукачево – Рогатин – Львов в районе села Ольховка Хустского района, а также на автодороге местного значения сообщением Шаланки – Комяти и автодороге Комяти – Заречье.