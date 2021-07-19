На Закарпатье пограничник сбил мальчика на велосипеде: ребенок погиб
Источник:"Суспільне"
В поселке Великий Березный в ДТП погиб 12-летний мальчик. У него на авто въехал пограничник.
Авария произошла вечером 17 июля, около 21:30. К сожалению, 12-летний мальчик погиб на месте.
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Авто управлял пограничник
Обстоятельства аварии выясняют следователи управления Государственного бюро расследований. За рулем авто, которое сбило 12-летнего мальчика, был пограничник из Закарпатья.
Автомобиль "Шкода", за рулем которого находился сотрудник Государственной пограничной службы, допустил столкновение с велосипедистом. От полученных травм мальчик погиб на месте,
– пресс-секретарь территориального управления ГБР Татьяна Муравель.
Водителя проверили: он был за рулем трезвым. По факту ДТП, повлекшего смерть ребенка, открыли производство. По делу ведется следствие. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы.
Последние трагические ДТП с детьми
- За последние несколько дней произошло несколько резонансных аварий, в которых погибли дети.
- Так, 18 июля на Волыни авто, в котором находились 12 человек, врезалось в дерево. В машине было 5 взрослых и 7 детей. Одна девочка погибла на месте.
- На трассе Севастополь – Ялта 19 июля произошло ДТП с участием 5 автомобилей и самосвалав, у которого отказали тормоза. В общем погибли 5 человек, 2 из которых – дети.
- Вечером 19 июля возле Львова произошло тройное ДТП. Один из водителей решил пойти на обгон в неположенном месте. Он столкнулся с грузовиком, который в свою очередь от удара вылетел на обочину и ударил встречный автомобиль. В нем ехали трое детей, одна из которых – 2-летняя девочка – погибла.