На Закарпатье пограничник сбил мальчика на велосипеде: ребенок погиб

В поселке Великий Березный в ДТП погиб 12-летний мальчик. У него на авто въехал пограничник.

Авария произошла вечером 17 июля, около 21:30. К сожалению, 12-летний мальчик погиб на месте.

Обратите внимание Под Львовом произошла тройная ДТП: погиб 2-летний ребенок – фото

Авто управлял пограничник

Обстоятельства аварии выясняют следователи управления Государственного бюро расследований. За рулем авто, которое сбило 12-летнего мальчика, был пограничник из Закарпатья.

Автомобиль "Шкода", за рулем которого находился сотрудник Государственной пограничной службы, допустил столкновение с велосипедистом. От полученных травм мальчик погиб на месте,

– пресс-секретарь территориального управления ГБР Татьяна Муравель.

Водителя проверили: он был за рулем трезвым. По факту ДТП, повлекшего смерть ребенка, открыли производство. По делу ведется следствие. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Последние трагические ДТП с детьми