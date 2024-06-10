На Закарпатье грузовик с более 30 украинцами прорвал границу: что говорят в ГПСУ

На Закарпатье 9 июня произошел очередной прорыв границы Украины с Венгрией. По предварительным данным, прорыв совершил грузовик ГАЗ-66, где находились более 30 украинцев.

Также есть сообщение, что венгерская полиция после прорыва границы задержала 32 человека. В комментарии 24 Канала представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что по этому инциденту проводится вся необходимая проверка.

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32 человека на ГАЗ-66 прорвали границу на Закарпатье

Украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники, сообщил, что наши пограничники 9 июня обнаружили дорожку следов от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, что указывала на пересечение государственной границы в районе 225-го пограничного знака. Инцидент произошел на участке "Косино" и "Большая Быйгань".

На Закарпатье неизвестные прорвали границу / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы

На место происшествия был направлен патруль для поиска нарушителей.

Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами "4736 А1" двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Проверка показала, что это транспортное средство не состоит на учете воинских частей и оказался не военным. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули,

– рассказал Глагола.

Позже, по данным журналиста, венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш. Подробности с венгерской стороны и дальнейшая судьба задержанных пока уточняются.

В ГПСУ прокомментировали инцидент на границе

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии 24 Канала отметил, что относительно незаконного пересечения границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда сейчас проводится вся необходимая проверка.

Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны. В ходе проверки также не установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям,

– сказал Демченко.

В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины.

"Кроме этого пограничники Украины задержали нескольких человек, которые возможно причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия", – пояснил представитель Госпогранслужбы.

Демченко также отметил, что противоправные элементы не оставляют попыток по незаконному перемещению лиц через границу. Зато сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы средств.

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