Ворвались на территорию и провели рейд: комплекс "Косино" на Закарпатье пожаловался на ТЦК

В оздоровительном комплексе "Термальные воды Косино" десятки людей в военной форме ворвались на территорию заведения и провели рейд. Посетителей выгнали на улицу, угрожая оружием, а несколько сотрудников комплекса были вывезены в неизвестном направлении.

Об инциденте сообщили в пресс-службе оздоровительного комплекса. Там также опубликовали кадры, как все происходило.

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"Угрожали автоматами и избили адвоката"

Как сообщили в пресс-службе комплекса, рейд состоялся 7 декабря 2023 года около 12:30. На территорию "Термальных вод Косино" зашли несколько десятков человек в военной форме, а также представители полиции.

В комплексе заявили, что военные начали угрожать автоматами и выгнали всех посетителей на улицу. Интересно, что до того, как зайти на территорию комплекса, мужчины в военной форме положили на дорогу вещь, похожую на полицейские шипы – полосы с шипами, которые применяют для остановки автомобиля.

Угрожая автоматами женщинам-работницам комплекса, без документов ворвались на частную территорию. Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверение и соответствующие документы к нему была применена физическая сила,

– говорится в сообщении.

Рейд в оздоровительном комплексе Закарпатья: смотрите видео

"Термальные воды Косино" заявляют, что организатором рейда якобы являются глава Закарпатского ОТЦК Андрей Савчук и глава Ужгородского РТЦК Игорь Тищук. Более того, в сети утверждают, что представители ТЦК избили адвоката комплекса, когда тот начал фиксировать на мобильный телефон действия военных.

В комплексе также добавили, что повестки никому не вручали. Впрочем, военные забрали двух сотрудников "Термальных вод Косино", посадили в свой автобус и увезли в неизвестном направлении.

Из-за рейда, который провели на территории оздоровительного комплекса, администрация подала заявления в полицию, СБУ и ГБР. Также комплекс добавил доказательства – видео с камер наблюдения, которые зафиксировали нарушения. Как сообщили в пресс-службе заведения, заявления подавали по статьям о превышении служебных полномочий, нанесении телесных повреждений и похищении людей.

В полиции Закарпатья в комментарии 24 Каналу подтвердили, что действительно получили заявление от оздоровительного комплекса "Термальные воды Косино" и зарегистрировали его.

В ТЦК Закарпатья прокомментировали вручение повесток

Редакциятакже пытается получить комментарии от СБУ и ГБР по поводу этого инцидента.

На днях в сети распространялись видео, как представители ТЦК проводили рейды в спортзалах Закарпатья и вручали повестки военнообязанным. Это вызвало возмущение в сети, однако в ТЦК объяснили свои действия.

Как говорится в сообщении пресс-службы, такие действия регулируются Законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и другим смежным законодательством.

По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага,

– отметили в ТЦК.

Кроме того, там добавили, что вручение повестки не означает, что призывника сразу отправят на фронт. Сначала уточняются все данные, отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии и только после этого, при условии, что человек годен к прохождению военной службы, выдается мобилизационное распоряжение.