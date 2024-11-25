На Закарпатье пограничники спасли трех мужчин, которые застряли в ледяной Тисе

На Закарпатье пограничники спасли двух закарпатцев и волынянина, которые пытались незаконно попасть в Венгрию. Мужчины планировали пересечь границу через ледяную Тису.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу. Отмечается, что за попытку нарушения государственной границы в отношении мужчин составили протоколы об админправонарушениях.

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В ледяной Тисе застягли трое мужчин

Пограничники рассказали, что мужчины воспользовались услугами дельцов, которые пообещали помочь пересечь границу по суше, но после уплаты за "услугу" им сообщили, что все же придется лезть в воду.

Переправщики, традиционно пренебрегая жизнью своих клиентов, с наступлением темноты направили их в Тису, наврав, что воды там по колено, сама река не широкая, а потому они с легкостью перейдут ее и даже не успеют замерзнуть. Никаких плавсредств или спасательных жилетов мужчинам не предлагали. Раздевшись и слегка подкатив штаны, "водолазы" двинулись в неизвестный для них водоем,

– говорится в сообщении.

Однако уже через несколько минут всех трех "туристов" смыло мощное течение и понесло в неизвестном направлении. По словам пограничников, мужчин спасло лишь то, что в воде находилось смытое дерево, за которое они смогли ухватиться и выбраться на отмель посередине реки.

После этого они позвонили спасателям и сообщили, что нуждаются в помощи.

Отмечается, что мужчин все же удалось спасти и вытащить на берег. Всех троих доставили в пограничное подразделение, где военнослужащие напоили их горячим чаем и предоставили возможность согреться, высушить одежду и обувь.