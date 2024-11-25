Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу. Зазначається, що за спробу порушення державного кордону стосовно чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення.

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У крижаній Тисі застягли троє чоловіків

Прикордонники розповіли, що чоловіки скористалися послугами ділків, які пообіцяли допомогти перетнути кордон сушею, але після сплати за "послугу" їм повідомили, що все ж доведеться лізти у воду.

Переправники, традиційно нехтуючи життям своїх клієнтів, з настанням темряви спрямували їх у Тису, набрехавши, що води там по коліно, сама річка не широка, а тому вони з легкістю перейдуть її і навіть не встигнуть змерзнути. Жодних плавзасобів чи рятувальних жилетів чоловікам не пропонували. Роззувшись та злегка підкотивши штани, "водолази" рушили у невідому для них водойму,

– йдеться в повідомленні.

Однак вже за кілька хвилин усіх трьох "туристів" змила потужна течія та понесла у невідомому напрямку. За словами прикордонників, чоловіків врятувало лише те, що у воді знаходилося змите дерево, за яке вони змогли вхопитися та вибратися на відмілину посередині річки.

Після цього вони зателефонували рятувальникам та повідомили, що потребують допомоги.

Зазначається, що чоловіків все ж вдалося врятувати та витягнути на берег. Усіх трьох доставили у прикордонний підрозділ, де військовослужбовці напоїли їх гарячим чаєм та надали можливість зігрітися, висушити одяг та взуття.