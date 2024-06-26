В приграничной зоне на Закарпатье установили дополнительные ограничения

На территории пограничной полосы Ужгородского района введены дополнительные временные ограничения. Их вводят для усиления охраны границы и контроля за пограничным режимом.

Ограничения введены в пограничной полосе в пределах Ставненской, Костринской, Великоберезнянской, Дубриницко-Малоберезнянской, Оноковской, Холмковской, Сюртовской, Чопской территориальных общин Ужгородского района. Они не касаются государственных служащих и правоохранителей.

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Что известно о новых ограничениях в пограничной зоне

На территории пограничной полосы в пределах Ужгородского района введены дополнительные временные режимные ограничения. Это решение принято для усиления охраны государственной границы и контроля за соблюдением пограничного режима, а также с целью предотвращения правонарушений в приграничье.

Ограничения будут действовать до завершения правового режима военного положения в Украине.

Что запрещено в пограничной зоне:

пребывание лиц и производство работ вне населенных пунктов, пребывание лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, а также движение по ним в темное время суток – с 22:00 до 05:00. Ограничения не касаются дорог, обеспечивающих передвижение между населенными пунктами или к пунктам пропуска через государственную границу;

остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок, если это не связано с техническими неисправностями;

перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения или зарегистрированных в установленном порядке;

использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.

Эти ограничения не касаются должностных лиц государственных органов, правоохранителей, военных и других категорий, выполняющих свои служебные обязанности.