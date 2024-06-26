Обмеження запроваджені у прикордонній смузі в межах Ставненської, Костринської, Великоберезнянської, Дубриницько-Малоберезнянської, Оноківської, Холмківської, Сюртівської, Чопської територіальних громад Ужгородського району. Вони не стосуються державних службовців та правоохоронців.

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Що відомо про нові обмеження в прикордонній зоні

На території прикордонної смуги в межах Ужгородського району введено додаткові тимчасові режимні обмеження. Це рішення ухвалено для посилення охорони державного кордону та контролю за дотриманням прикордонного режиму, а також з метою запобігання правопорушенням у прикордонні.

Важливо! Обмеження будуть діяти до завершення правового режиму воєнного стану в Україні.

Що заборонено в прикордонній зоні:

перебування осіб та провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб і транспортних засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, а також рух ними у темний час доби – з 22.00 до 05.00. Обмеження не стосуються доріг, що забезпечують пересування між населеними пунктами або до пунктів пропуску через державний кордон;

зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянками, якщо це не пов’язано з технічними несправностями;

перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

Ці обмеження не стосуються посадових осіб державних органів, правоохоронців, військових та інших категорій, що виконують свої службові обов'язки.