На Закарпатье из-за обвала камней заблокирован электропоезд: есть изменения в движении поездов

На Закарпатье на перегоне был заблокирован электропоезд из-за обвала камней с горы. По предварительной информации, две колесные пары сошли с рельсов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. На месте инцидента уже работает восстановительная бригада железнодорожников.

Смотрите также "Движение имеет свою болезненную цену": в УЗ рассказали, кем были железнодорожники, которых убила Россия в Никополе

На Закарпатье заблокирован электропоезд

В Укрзализныце сообщили, что в результате падения камней с горы на перегоне был заблокирован электропоезд.

По предварительной информации, с рельсов сошли две колесные пары. Также удалось избежать пострадавших среди пассажиров, ведь скорость движения поезда была ниже разрешенной. Сейчас всех пассажиров к местам назначения доставляют автотранспортом.

Обратите внимание! В компании сообщили об изменениях в движении поездов на участке Сянки – Мукачево, что на Закарпатье.

Также для того, чтобы минимизировать опоздания, поезд №59 Киев – Чоп будет ехать в объезд этого участка.

Сейчас на месте обвала работает бригада железнодорожников, чтобы в кратчайшие сроки разблокировать движение.