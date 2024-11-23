Повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю. На місці інциденту вже працює відновлювальна бригада залізничників.

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На Закарпатті заблоковано електропоїзд

В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок падіння каміння з гори на перегоні було заблоковано електропоїзд.

За попередньою інформацією, з рейок зійшли дві колісні пари. Також вдалося уникнути постраждалих серед пасажирів, адже швидкість руху поїзда була нижче дозволеної. Наразі всіх пасажирів до місць призначення доставляють автотранспортом.

Зверніть увагу! У компанії повідомили про зміни в русі поїздів на дільниці Сянки – Мукачево, що на Закарпатті.

Також для того, щоб мінімізувати запізнення, поїзд №59 Київ – Чоп буде їхати в обʼїзд цієї ділянки.

Наразі на місці обвалу працює бригада залізничників, щоб в найкоротші терміни розблокувати рух.