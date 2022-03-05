На Закарпатье задержали 14 военнообязанных, которые пытались скрыться за границу: фото

На Закарпатье пограничники обнаружили 14 мужчин призывного возраста, которые пытались перейти румынскую границу. Все задержаны и переданы представителям Нацполиции Украины.

Уклонистов от призыва задержали 4 марта военнослужащие пограничных подразделений "Яблоновка", "Хищник" и "Солотвино" вблизи границы с Румынией.

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В ГПСУ объяснили, что во время патрулирования государственной границы наряды задержали:

Шестерых мужчин из разных уголков Украины: Киева, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Закарпатья.

Другую группу из пяти поклонников задержали на окраине города Тячев пограничники совместно с сотрудниками полиции. Всех их везли на границу автомобилями жители Нижней Апши.

Еще трое правонарушителей, жителей Херсона и Киева, разоблачены уже сегодня на участках ответственности отделов "Яблоновка" и "Тячев".



Все 14 мужчин задержаны в административном порядке по статье № 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и переданы полицейским.

Напомним, что на период действия правового режима военного положения мужчинам – гражданам Украины, в возрасте от 18 до 60 лет, кроме определенных исключений, ограничен выезд за пределы Украины

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