На Закарпатье задержали подозреваемых, напавших на охрану и сбежавших из СИЗО

В ночь на 16 февраля в СИЗО в Закарпатье 2 подозреваемых напали на конвоира и дежурного, а затем скрылись. Злоумышленников уже задержали.

Полицейские сообщили, что спецоперация на Закарпатье по поиску беглых злоумышленников успешно завершена.

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Злоумышленников удалось задержать

В результате проведенной спецоперации оперативники уголовного розыска полиции Закарпатья задержали злоумышленников. В настоящее время с ними проводятся первоочередные следственные действия.

Злоумышленников задержали / Фото Нацполиции

Событие квалифицировали по статье о бегстве из-под стражи, совершенном по предварительному сговору группой людей, с применением насилия или угрозой его применения.

Кроме этого, в главном управлении полиции в Закарпатской области проводят служебную проверку действий правоохранителей, которые несли службу той ночью. Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для предоставления правовой оценки.

Спецоперацию успешно завершили / Фото Нацполиции

Двое мужчин сбежали из СИЗО: что известно

Приблизительно в 00:30 16 февраля двое злоумышленников скрылись из изолятора временного содержания на Закарпатье. Один из фигурантов подозревается в сбыте наркотиков, другой причастен к разбойному нападению.

Злоумышленники напали на дежурного и конвоира, после чего скрылись в неизвестном направлении. Один из правоохранителей в результате оказался в больнице.

После этого по тревоге подняли весь личный состав полиции, на поиски беглецов ориентировали все полицейские наряды в регионе.

В Одессе в конце 2021 года из СИЗО пытался скрыться мужчина. Его увидел охранник и произвел предупредительный выстрел. Однако заключенный на это не реагировал. После этого правоохранитель ранил злоумышленника в ногу. Заключенный отбывает наказание за наркопреступления.

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