На Закарпатье задержали подозреваемых, напавших на охрану и сбежавших из СИЗО
Источник:Нацполиция
В ночь на 16 февраля в СИЗО в Закарпатье 2 подозреваемых напали на конвоира и дежурного, а затем скрылись. Злоумышленников уже задержали.
Полицейские сообщили, что спецоперация на Закарпатье по поиску беглых злоумышленников успешно завершена.
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Злоумышленников удалось задержать
В результате проведенной спецоперации оперативники уголовного розыска полиции Закарпатья задержали злоумышленников. В настоящее время с ними проводятся первоочередные следственные действия.
Событие квалифицировали по статье о бегстве из-под стражи, совершенном по предварительному сговору группой людей, с применением насилия или угрозой его применения.
Кроме этого, в главном управлении полиции в Закарпатской области проводят служебную проверку действий правоохранителей, которые несли службу той ночью. Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для предоставления правовой оценки.
Двое мужчин сбежали из СИЗО: что известно
- Приблизительно в 00:30 16 февраля двое злоумышленников скрылись из изолятора временного содержания на Закарпатье. Один из фигурантов подозревается в сбыте наркотиков, другой причастен к разбойному нападению.
- Злоумышленники напали на дежурного и конвоира, после чего скрылись в неизвестном направлении. Один из правоохранителей в результате оказался в больнице.
- После этого по тревоге подняли весь личный состав полиции, на поиски беглецов ориентировали все полицейские наряды в регионе.
Злоумышленников, сбежавших из-под стражи на Закарпатье, задержали: смотрите видео