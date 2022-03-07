Закарпатье и Житомирщина за закрытие неба

Украина продолжает просить НАТО закрыть небо, чтобы российский оккупант не имел возможности совершать удары по гражданскому населению. К Альянсу обратились Закарпатье и Житомирщина.

Сбор подписей в Закарпатье и Житомирской области

К лидерам США, Франции, Британии и НАТО обратилась вся территориальная община Закарпатья, сообщает 24 канал.

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"Русское вторжение в Украину продолжается, и количество гражданских жертв растет. Уже в первые дни конфликта было зафиксировано использование запрещенных мировым сообществом боевых средств", – говорится в сообщении.

В обращении говорится, что цена промедления НАТО – тысячи погибших. Также в Ужгороде прошел митинг в поддержку закрытия неба.

Закарпатье за закрытие неба / Фото Закарпатская ОВА

Закрыть небо над Украиной поддержали в Житомирской области, где обратились к лидерам Запада.

"Житомирщина уже неоднократно становилась мишенью для ракетных и бомбовых ударов. Мы теряем мирных жителей, практически ежедневно фиксируем новые разрушения: больницы, школы, мирные жилые дома – такова цена промедления наших партнеров по принятию решения о закрытии неба над Украиной", – говорится в сообщении.

Сбор подписей в Житомирской области / Фото Житомирская ОВА

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