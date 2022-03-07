Збір підписів на Закарпатті та Житомирщині

До лідерів США, Франції, Британії та НАТО звернулася уся територіальна громада Закарпаття, повідомляє 24 канал.

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"Російське вторгнення в Україну продовжується, і кількість цивільних жертв зростає. Вже в перші дні конфлікту було зафіксовано використання заборонених світовою спільнотою бойових засобів", – йдеться у повідомленні.

У зверненні йдеться, що ціна зволікання НАТО – це тисячі загиблих. Також в Ужгороді відбувся мітинг на підтримку закриття неба.

Закарпаття за закриття неба / Фото Закарпатська ОВА

Закрити небо над Україною підтримали на Житомирщині, де звернулися до лідерів Заходу.

"Житомирщина вже неодноразово ставала мішенню для ракетних та бомбових ударів. Ми втрачаємо мирних жителів, практично щодня фіксуємо нові руйнування: лікарні, школи, мирні житлові будинки – така ціна зволікання наших партнерів стосовно прийняття рішення про закриття неба над Україною", – йдеться у повідомленні.

Збір підписів на Житомирщині / Фото Житомирська ОВА

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