Закарпатье перекрывает часть трасс для въезда из других областей: перечень

Закарпатская область с 27 марта вводит жесткие ограничения в рамках чрезвычайной ситуации по нераспространению коронавируса в Украине. В частности, в регионе перекроют две автомобильные трассы, связывающие его с Львовской и Ивано-Франковской областями.

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко в фейсбуке отметил, что ограничения в области вводят с полуночи 27 марта до 24 апреля.

Важно Каратин в Украине продлили до 24 апреля: на что это повлияет

Какие ограничения вводят в Закарпатье:

останавливают работу все рынки, за исключением крупных продуктовых оптовых;

приостанавливают работу кофейни и кафе на АЗС.

Однако в Закарпатье продолжат работу магазины с продуктами, средствами гигиены, ветеринарные с пестицидами, агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи и аптеки. Однако для них также введены ограничения: в помещении одновременно может находиться по 1 человеку на 10 квадратных метрах, а персонал должен пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Важно! По состоянию на 26 марта на Закарпатье не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако в соседней Львовской области таких случаев 2, а в Ивано-Франкиський – аж 16 (2 летальных). В целом по Украине обнаружили 156 случаев коронавируса.

Также Закарпатье перекрывает часть трасс для автомобилей. Для этого при въезде в регион будут установлены блок-посты на таких перевалах:

Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов – Самбор – Ужгород);

(автодорога Н-13 Львов – Самбор – Ужгород); Торунский (Вышковский) перевал (автодорога Р-21 Долина – Хуст).

Еще на двух перевалах в Закарпатской области движение транспорта будет разрешено. Однако у всех, кто будет въезжать на территорию региона, будут измерять температуру на контрольно-пропускных пунктах, которые разместили на таких перевалах:

Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево – Рогатин – Львов);

Абранский перевал (автодорога М-06 Киев – Чоп).

Где расположены Ужоцкий и Торунский перевалы: карта

Основное про карантин в Украине:

С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля. Однако Кабмин 25 марта продолжил его еще на месяц – до 24 апреля.

Государство уже закрыло свои границы для иностранцев, запрещено железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. С 27 марта правительство предлагает полностью закрыть границы для пассажирских перевозок.

На время карантина не работают все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.

По всей Украине введена чрезвычайная ситуация. Чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения, и что это такое – читайте здесь.



Ограничения в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала