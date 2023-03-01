Хотел поехать к девушкам: пьяный закарпатец угнал авто после отказа ему в мобилизации

На Закарпатье мужчина угнал авто после отказа в мобилизации. Он расстроился, напился и захотел уехать в Хуст.

Ранее 54-летний мужчина уже совершал аналогичное преступление. Суд назначил ему наказание.

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Пьяный закарпатец угнал авто

В приговоре Тячевского райсуда говорится, что инцидент произошел на улице Независимости в центре Тячева вечером 16 декабря 2022 года. 54-летний житель Береговщины Иван Роман угнал припаркованный там автомобиль Volkswagen Golf, который имел незапертую дверцу. Правоохранители задержали нарушителя в 29 километрах от места кражи – по дороге в Хуст.



Авто было незаперто / Фото Нацполиции

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что пришел в военкомат в Тячеве, чтобы его забрали на войну. Однако закарпатцу было отказано в призыве.

Обвиняемый напился и по дороге к вокзалу увидел авто, в салоне которого горел свет – Volkswagen Golf был открыт. Мужчина решил его похитить, "чтобы поехать к девушкам в Хуст". Он планировал вернуться, чтобы вернуть автомобиль на место.



Мужчину оперативно задержали / Фото Нацполиции

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Суд вынес приговор

По данным медицинского осмотра, закарпатец находился за рулем в состоянии опьянения. Суд расценил это как обстоятельство, отягчающее наказание. Кроме этого, у обвиняемого уже были проблемы с законом – он отбывал испытательный срок за кражу автомобиля, который суд назначил за месяц до этого инцидента.

Судья Тячевского районного суда Виталий Чопик признал Ивана Романа виновным в "незаконном завладении транспортным средством, совершенном повторно". Мужчине назначили 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Срок отбывания наказания будут считать с момента задержания – с декабря 2022 года. Также мужчина должен возместить 1,7 тысячи гривен за проведение экспертиз. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.



Закарпатца наказали / Фото Нацполиции