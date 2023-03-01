Раніше 54-річний чоловік вже вчиняв аналогічний злочин. Суд призначив йому покарання.

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П'яний закарпатець вкрав авто

У вироку Тячівського райсуду мовиться, що інцидент трапився на вулиці Незалежності в центрі Тячева ввечері 16 грудня 2022 року. 54-річний житель Берегівщини Іван Роман викрав припаркований там автомобіль Volkswagen Golf, який мав незамкнені дверцята. Правоохоронці затримали порушника за 29 кілометрів від місця крадіжки – дорогою в Хуст.



Авто було незамкненим / Фото Нацполіції

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Він пояснив, що прийшов до військкомату в Тячеві, щоб його забрали на війну. Проте закарпатцю відмовили у призові.

Обвинувачений напився і дорогою до вокзалу побачив авто, у салоні якого горіло світло – Volkswagen Golf був відчиненим. Чоловік вирішив його викрасти, "щоб поїхати до дівчат в Хуст". Він планував повернутись, щоб повернути автомобіль на місце.



Чоловіка оперативно затримали / Фото Нацполіції

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Суд виніс вирок

За даними медичного огляду, закарпатець перебував за кермом у стані сп'яніння. Суд розцінив це як обставину, що обтяжує покарання. Окрім цього, обвинувачений вже мав проблеми із законом – він відбував іспитовий термін за крадіжку автомобіля, який суд призначив за місяць до цього інциденту.

Суддя Тячівського районного суду Віталій Чопик визнав Івана Романа винним у "незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому повторно". Чоловікові призначили 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Термін відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання – з грудня 2022 року. Також чоловік повинен відшкодувати 1,7 тисячі гривень за проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити протягом 30 днів.



Закарпатця покарали / Фото Нацполіції