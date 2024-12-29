"Мемориальное мероприятие", проведенное "Организацией ветеранов Украины Закарпатской области", нарушает закон Украины о декоммунизации. Об этом сообщает 24 Канал, со ссылкой на фейсбук Закарпатского областного совета.

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"Никто не восхвалял коммунизм"

В отчете с мероприятия по чествованию памяти Юрия Ильницкого, который возглавлял Закарпатскую область с 1962 до 1980 года – в течение 18 лет, отмечается, что он "в 38 лет стал первым секретарем Закарпатского обкома партии". Во времена его руководства в области произошли "масштабные изменения".

Среди "наиболее весомых достижений" Ильницкого, как отмечается в заметке на странице в фейсбуке Закарпатского облсовета, "сохранение области от авантюрных решений Кремля", а также "избежание масштабных политических репрессий против интеллигенции".

Проведение этого мероприятия всколыхнуло общественность Закарпатья. В частности, журналист Богдан Барбил, который назвал Ильницкого "закарпатским Брежневым", отметил, что участники чествования "вознесли пылкого коммуниста до небес".

Барбил обратился к властям Закарпатья с вопросом, будут ли они "решительно прощаться с "призраком коммунизма", как того велят новейшие Законы Украины", или в дальнейшем "будут возвеличивать красных вождей".

В то же время первый заместитель председателя Закарпатского областного совета Андрей Шекета, который присутствовал на чествовании памяти Ильницкого, прокомментировал одиозное событие изданию ZAXID.NET.

По его словам, на мероприятии "никто не восхвалял коммунизм" и "не призывал восстанавливать партию".

Собрались ученые, несколько ветеранов труда и люди, которые работали с Ильницким. Я не знаю Ильницкого как одиозного,

– отметил Шекета.

Он добавил, что необходимо "понимать и помнить, что происходило в определенный исторический период, кто к этому приложился".

Имел отношение к преступлениям КПСС

Раскритиковал "мемориальное мероприятие" также председатель Всеукраинского общества борцов за независимость Украины Виктор Бедь.

Он подчеркнул, что Ильницкий, занимая руководящие должности на Закарпатье, "имел непосредственное отношение ко всем тем преступлений, которые совершала правящая КПСС против украинского народа в период его коммунистической деятельности".

Также Бедь назвал нарушением закона о декоммунизации тот факт, что на стенах административного здания Закарпатской ОГА и областного совета "вольготно и напыщенно размещены многочисленные портреты региональных коммунистических руководителей".

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