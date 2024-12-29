"Меморіальний захід", проведений "Організацією ветеранів України Закарпатської області", порушує закон України про декомунізацію. Про це повідомляє 24 Канал, з посиланням на фейсбук Закарпатської обласної ради.

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"Ніхто не вихваляв комунізм"

У звіті із заходу з вшанування пам'яті Юрія Ільницького, який очолював Закарпатську область з 1962 до 1980 року – впродовж 18 років, зазначається, що він "у 38 років став першим секретарем Закарпатського обкому партії". За часів його керівництва в області сталися "масштабні зміни".

Серед "найбільш вагомих досягнень" Ільницького, як наголошує у дописі на сторінці у фейсбуку Закарпатської облради, "збереження області від авантюрних рішень кремля", а також "уникнення масштабних політичних репресій проти інтелігенції".

Проведення цього заходу сколихнуло громадськість Закарпаття. Зокрема, журналіст Богдан Барбіл, який назвав Ільницького "закарпатським Брежнєвим", зазначив, що учасники вшанування "вознесли палкого комуніста до небес".

Барбіл звернувся до влади Закарпаття з питанням, чи буде вона "рішуче прощатися з "привидом комунізму", як того велять новітні Закони України", чи надалі "возвеличуватимуть червоних вождів".

Водночас перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета, який був присутній на вшануванні пам'яті Ільницького, прокоментував одіозну подію виданню ZAXID.NET.

За його словами, на заході "ніхто не вихваляв комунізм" та "не закликав відновлювати партію".

Зібралися науковці, кілька ветеранів праці й люди, які працювали з Ільницьким. Я не знаю Ільницького як одіозного,

– зазначив Шекета.

Він додав, що "маємо розуміти й пам'ятати, що відбувалося у певний історичний період, хто до цього приклався".

Мав відношення до злочинів КПРС

Розкритикував "меморіальний захід" також голова Всеукраїнського товариства борців за незалежність України Віктор Бедь.

Він підкреслив, що Ільницький, обіймаючи керівні посади на Закарпатті, "мав безпосереднє відношення до всіх тих злочинів, які вчиняла правляча КПРС проти українського народу в період його комуністичної діяльності".

Також Бедь назвав порушенням закону про декомунізацію той факт, що на стінах адміністративної будівлі Закарпатської ОДА та обласної ради "вольготно та пихато розміщено численні портрети регіональних комуністичних керманичів".

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