Закарпатский штурмовой легион показал свои будни в видео

Украинские военные продолжают уверенно держать оборону в войне против российских захватчиков. На защите территориальной целостности Украины стоит и Закарпатский легион.

Украинские военные штурмуют врага

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада опубликовала в фейсбуке видео, как продолжаются их будни на фронте. Наши защитники уничтожают российских оккупантов из разного типа вооружения.

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Закарпатский легион щелкает врага, как семена, что демонстрирует на видео. Украинские военные заявляют, что штурмуют и побеждают врага.

Известно, что Закарпатье дало Украине много талантливых футболистов. Украинские военные не забывают о любимой игре и даже на фронте находят время, чтобы гонять мяч.

Смотрите видео Закарпатского легиона с фронта

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