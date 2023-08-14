В новости говорится, что соглашение о закупке дронов-камикадзе было заключено во время визита сербской делегации в Иран, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Гораном Алексичем. После факт-чекинга становится ясно, что настоящим источником новости является The Geopost.

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Искусственный интеллект создает международный скандал

Издание The Geopost, ссылаясь на сообщение сообщества Terror Alarm, написал новость о закупке Сербией 20 тысяч иранских дронов-камикадзе. Однако следует отметить, что этот пост полностью сгенерировал искусственный интеллект.

На странице сообщества в одной из соцсетей и на его сайте говорится, что "это первая в мире редакция новостей, генерируемых искусственным интеллектом". В сгенерированной искусственным интеллектом новости заявили, что последние 2 года Иран "вооружает православных фундаменталистов в России, Армении и Сербии против католического мира".

Однако искусственный интеллект не учел того, что в случае если Сербия решит заказать любое иранское оружие, то встретится с санкциями. Именно поэтому страна активно разворачивается в сторону Запада по перевооружению. В частности, Белград:

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Информация о соответствующем заказе не была

Заместитель министра иностранных дел Сербии Горан Алексич 7 августа действительно посещал Тегеран. Там он встретился с заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кани.

Согласно официальному сообщению иранского правительства, чиновники обсуждали торгово-экономические аспекты двусторонних отношений. Их встреча завершилась стандартными изречениями о том, что "Сербия выступает за развитие отношений с Ираном в разных сферах".

Однако информации о заказе Белградом иранского оружия нет, несмотря на то, что Тегеран действительно достаточно открыто сообщает о намерении продавать свое вооружение даже на основе таких формальных признаков, как относительно редкие визиты иностранных делегаций.

Учитывая огласку в СМИ, по всей вероятности, это будет одним из первых случаев, когда международный оружейный скандал случайно спровоцировал именно искусственный интеллект.

Обратите внимание! Пока ни Белград, ни Тегеран официально не прокомментировали ситуацию.