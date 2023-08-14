У новині мовиться, що угоду про закупівлю дронів-камікадзе уклали під час візиту сербської делегації до Ірану, яку очолював заступник міністра закордонних справ Горан Алексич. Після факт-чекінгу стає зрозуміло, що справжнім джерелом новини є The Geopost.

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Штучний інтелект створює міжнародний скандал

Видання The Geopost, посилаючись на допис спільноти Terror Alarm, написало новину про закупівлю Сербією 20 тисяч іранських дронів-камікадзе. Проте варто зауважити, що цей пост повністю згенерував штучний інтелект.

На сторінці спільноти в одній із соцмереж та на її сайті мовиться, що "це перша у світі редакція новин, які генерує штучний інтелект". У згенерованій штучним інтелектом новині заявили, що останні 2 роки Іран "озброює православних фундаменталістів у Росії, Вірменії та Сербії проти католицького світу".

Однак штучний інтелект не врахував того, що у випадку, якщо Сербія вирішить замовити будь-яку іранську зброю, то зустрінеться з санкціями. Саме тому країна активно розгортається у бік Заходу в питанні переозброєння. Зокрема, Белград:

вже прицінюється до французьких Rafale,

купив китайські FK-3 замість російських ЗРК С-300.

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Інформації про відповідне замовлення не було

Заступник міністра закордонних справ Сербії Горан Алексич 7 серпня дійсно відвідував Тегеран. Там він зустрівся з заступником очільника МЗС Ірану Алі Багері Кані.

Відповідно до офіційного повідомлення іранського уряду, посадовці обговорювали торгово-економічні аспекти двосторонніх відносин. Їхня зустріч завершилась стандартними висловами про те, що "Сербія виступає за розвиток відносин з Іраном у різних сферах".

Однак інформації щодо замовлення Белградом іранської зброї немає, попри те, що Тегеран насправді досить відкрито повідомляє про намір продавати своє озброєння навіть на основі таких формальних ознак, як відносно рідкісні візити іноземних делегацій.

Враховуючи розголос в ЗМІ, цілком ймовірно, що це буде одним із перших випадків, коли міжнародний збройовий скандал випадково спровокував саме штучний інтелект.

Зверніть увагу! Наразі ні Белград, ні Тегеран офіційно не прокоментували ситуацію.