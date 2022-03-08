Заказали 50 автобусов для перевозки российских пленных, – Ким

Губернатор Николаева Виталий Ким сообщил, что проводятся подготовительные работы по перевозке пленных российских оккупантов.

Виталий Ким рассказал, что в город заказали 50 автобусов для пленных россиян.

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Полный текст сообщения Кима:

Закончили мы все подготовительные работы. Готовимся. Одна из подготовительных работ: заказал генерал 50 автобусов для перевозки пленных. Смешно, не смешно, а готовить нужно. Всем спокойной ночи. Не думаю, что кто-то сегодня будет стрелять ночью, они пытаются спать, готовятся к чему-нибудь завтра. Мы тоже на дозоре. Но завтра будет "событие".

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