Віталій Кім розповів, що до міста замовили 50 автобусів для полонених росіян.

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Повний текст повідомлення Кіма:

Закінчили ми всі підготовчі роботи. Готуємося. Одна з підготовчих робіт: замовив генерал 50 автобусів для перевезення полонених. Смішно, не смішно, а готувати треба. Усім спокійної ночі. Не думаю, що хтось сьогодні стрілятиме вночі, вони намагаються спати, готуються до чогось завтра. Ми теж на дозорі. Але завтра буде "подія".

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