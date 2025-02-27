Фокус на самом документе: в МИД рассказали, когда Украина определит подписанта соглашения с США

Уже в ближайшее время Украина и США подпишут соглашение об общем инвестиционном фонде и передаче 50% дохода от полезных ископаемых. В МИД Украины рассказали, что в ходе визита Владимира Зеленского в Вашингтон решится, кто будет подписывать документ с нашей стороны.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД Георгия Тихого во время брифинга.

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Украина еще определяет, кто будет подписывать двустороннее соглашение с США

Правительство уполномочило на подписание соглашения с США министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибига. Кто из них это сделает– не имеет значения. Об этом станет известно в пятницу, 28 февраля.

Фокус на самом документе, чем на том, кто подписывает. Это более технический вопрос, которое никак не меняет сам текст сделки и ее воплощение. Кто из этих двух человек ее подпишет – не имеет фактического значения,

– отметил Георгий Тихий.

Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами Америки назвали "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления". Окончательно ее уложат, Владимир Зеленский и Дональд Трамп определят гарантии безопасности для Украины.

Документ отредактировали, ведь его первый вариант не определял, что получит Украина за предоставление финансовых прав на редкоземельные металлы и другие ископаемые. Против этой правки выступала администрация Дональда Трампа, чиновники не хотели добавлять упоминание о гарантиях безопасности. Однако в окончательном варианте, который одобрил Кабинет министров Украины, есть шесть ключевых положений, в частности, сохранение украинских недр в собственности Украины и их использование для инвестиций в восстановление.