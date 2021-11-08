Заключенные протестуют в тюрьме, куда привезли Саакашвили, – СМИ

На территории тюремного комплекса в Тбилиси, куда 8 ноября привезли Михеила Саакашвили, заключенные подняли шум. Они якобы протестуют, выключая свет в камерах.

Со стороны прилегающих к тюремной больнице корпусов слышна нецензурная брань в адрес Саакашвили.

Читайте также Поклонники Саакашвили выходят на митинг: в тюрьму стянули силовиков

Министр юстиции Рати Брегадзе утверждает, что политик словесно и физически оскорбил сотрудников тюрьмы, сообщает Sputnik Грузия.

Возле здания подстерегают силовики

Возле тюремной больницы дежурит полиция, а также спецназ МВД. Во двор привезли водомет и несколько пожарно-спасательных машин.

Также в медучреждение доставили медицинскую технику, в частности, вероятно, аппарат компьютерной томографии.

В Тбилиси – протесты

Поклонники Саакашвили уже собрались на акцию "Свободу Мише". Лидеры оппозиции отметили, что он будет мирным, но продолжительным. Люди не будут расходиться, пока Саакашвили не освободят.

Что этому предшествовало