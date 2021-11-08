Заключенные протестуют в тюрьме, куда привезли Саакашвили, – СМИ
Источник:Интерфакс – Украина
На территории тюремного комплекса в Тбилиси, куда 8 ноября привезли Михеила Саакашвили, заключенные подняли шум. Они якобы протестуют, выключая свет в камерах.
Со стороны прилегающих к тюремной больнице корпусов слышна нецензурная брань в адрес Саакашвили.
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Министр юстиции Рати Брегадзе утверждает, что политик словесно и физически оскорбил сотрудников тюрьмы, сообщает Sputnik Грузия.
Возле здания подстерегают силовики
Возле тюремной больницы дежурит полиция, а также спецназ МВД. Во двор привезли водомет и несколько пожарно-спасательных машин.
Также в медучреждение доставили медицинскую технику, в частности, вероятно, аппарат компьютерной томографии.
В Тбилиси – протесты
Поклонники Саакашвили уже собрались на акцию "Свободу Мише". Лидеры оппозиции отметили, что он будет мирным, но продолжительным. Люди не будут расходиться, пока Саакашвили не освободят.
Что этому предшествовало
- Саакашвили прибыл в Грузию в конце сентября в канун местных выборов.
- Его сразу взяли под стражу из-за уголовных дел и заочных приговоров. Сам Саакашвили называет дело против него политическим.
- После заключения он объявил голодовку. Третий президент Грузии похудел на 20 килограммов. Его состояние здоровья постепенно ухудшалось, начались проблемы с сердцем.
- Возлюбленная политика, украинская нардеп Елизавета Ясько 7 ноября заявила, что состояние здоровья Саакашвили – критическое. Она отмечала, что существует угроза его жизни.
- Уже 8 ноября политика срочно забрали из тюрьмы в Руставе на вертолете. Грузинские власти объяснили, что политика доставили в тюремную больницу в Тбилиси.