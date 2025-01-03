Захват начался около 11 часов утра в медицинской части тюрьмы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Заключенный требует перевода в другую тюрьму

37-летний мужчина заключен за изнасилование с угрозой применения оружия. По словам источников в учреждении, он не имеет "террористического профиля" и мог быть освобожден в 2031 году.

У La Provence пишут, что захват заложников связан недовольством преступника отказом в его переводе в другое место лишения свободы.

Как рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманин, были мобилизованы все ресурсы, чтобы решить чрезвычайную ситуацию. Он следит за развитием событий в режиме реального времени.

В тюрьме Арля, рассчитанной на почти 160 мест, содержатся заключенные, приговоренные к длительным срокам, часто с особым режимом.

Именно здесь 2 марта 2022 года радикально настроенный заключенный Франк Элонг Абе избил борца за независимость Корсики Ивана Колонну. Колонна умер после трех недель пребывания в коме.

К слову, 16 ноября 2024 года в пригороде Парижа в ресторане L'Olivier мужчина захватил в заложники нескольких сотрудников и забаррикадировался в помещении. Он заявлял о своем намерении совершить самоубийство. Впоследствии 4 заложников освободили, они не пострадали.