Захоплення розпочалося близько 11 години ранку в медичній частині в'язниці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

Дивіться також Смерті через феєрверки й 984 спалені автівки: як минула новорічна ніч у Франції та Німеччині

В'язень вимагає переведення в іншу тюрму

37-річний чоловік ув'язнений за зґвалтування з погрозою застосування зброї. За словами джерел в установі, він не має "терористичного профілю" та міг бути звільнений у 2031 році.

У La Provence пишуть, що захоплення заручників пов'язане невдоволенням злочинця відмовою у його переведенні до іншого місця позбавлення волі.

Як розповів міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін, було мобілізовано всі ресурси, аби вирішити надзвичайну ситуацію. Він стежить за розвитком подій в режимі реального часу.

У в'язниці Арля, розрахованій на майже 160 місць, утримуються в'язні, засуджені до тривалих термінів, часто з особливим режимом.

Саме тут 2 березня 2022 року радикально налаштований в'язень Франк Елонг Абе побив борця за незалежність Корсики Івана Колонну. Колонна помер після трьох тижнів перебування у комі.

До слова, 16 листопада 2024 року в передмісті Парижа в ресторані L'Olivier чоловік захопив у заручники кількох співробітників та забарикадувався в приміщенні. Він заявляв про свій намір вчинити самогубство. Згодом 4 заручників звільнили, вони не постраждали.