Заключили в тюрьму всех оппонентов: в Никарагуа состоялись президентские "выборы"

В Никарагуа 7 ноября избирали президента. Однако большинство оппонентов многолетнего главы страны Даниэля Ортеги находятся в тюрьме или изгнании.

Выборы осудил американский президент Джо Байден. Еще до выборов он предусматривал фальсификацию результатов.

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"То, что устроили президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, было пантомимными выборами, которые не были ни свободными, ни справедливыми и, безусловно, демократическими", – сказал Байден.

Как проходили "выборы"

Голосование контролировали примерно 30 тысяч полицейских и солдат. Правовые группы отметили, что выборы проходили в атмосфере страха. Представители власти даже приходили в дома граждан с урнами для голосования.

Всего 7 оппозиционных кандидатов бросили вызов Ортеге. После этого они оказались в заключении по политически мотивированным обвинениям. Официально, кроме Ортеги, было еще 5 кандидатов, которые являются сторонниками его режима.

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Что известно о президенте Ортеге