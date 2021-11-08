Заключили в тюрьму всех оппонентов: в Никарагуа состоялись президентские "выборы"
Источник:"Голос Америки"
В Никарагуа 7 ноября избирали президента. Однако большинство оппонентов многолетнего главы страны Даниэля Ортеги находятся в тюрьме или изгнании.
Выборы осудил американский президент Джо Байден. Еще до выборов он предусматривал фальсификацию результатов.
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"То, что устроили президент Никарагуа Даниэль Ортега и его жена, было пантомимными выборами, которые не были ни свободными, ни справедливыми и, безусловно, демократическими", – сказал Байден.
Как проходили "выборы"
Голосование контролировали примерно 30 тысяч полицейских и солдат. Правовые группы отметили, что выборы проходили в атмосфере страха. Представители власти даже приходили в дома граждан с урнами для голосования.
Всего 7 оппозиционных кандидатов бросили вызов Ортеге. После этого они оказались в заключении по политически мотивированным обвинениям. Официально, кроме Ортеги, было еще 5 кандидатов, которые являются сторонниками его режима.
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Что известно о президенте Ортеге
- У Никарагуа 75-летний Ортега будет иметь уже пятый срок. К власти он пришел в 1979 году и правил до 1990 года. Впоследствии, в 2007 году, вернулся и установил жесткий авторитарный режим.
- Ортега заключал в тюрьму представителей оппозиции. Из-за таких действий США наложили санкции на него и его близкое окружение.
- Его жена, 70-летняя Розария Мурильо, которая была вице-президентом страны, вновь займет должность.
- Официальные результаты должны объявить через несколько дней.
- Байден назвал супругов Ортег автократами.