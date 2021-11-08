Вибори засудив американський президент Джо Байден. Ще до виборів він передбачав фальсифікацію результатів.
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"Те, що влаштували президент Нікарагуа Даніель Ортега та його дружина, було пантомімними виборами, які не були ні вільними, ні справедливими й, безумовно, демократичними", – сказав Байден.
Як відбувалися "вибори"
Голосування контролювали приблизно 30 тисяч поліцейських і солдатів. Праві групи зазначили, що вибори відбувалися в атмосфері страху. Представники влади навіть приходили до домівок громадян з урнами для голосування.
Загалом 7 опозиційних кандидатів кинули виклик Ортезі. Після цього вони опинилися в ув'язненні за політично вмотивованими звинуваченнями. Офіційно, крім Ортеги, було ще 5 кандидатів, які є прихильниками його режиму.
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Що відомо про президента Ортегу
- У Нікарагуа 75-річний Ортега матиме вже п'ятий термін. До влади він прийшов у 1979 році та правив до 1990 року. Згодом, у 2007 році, повернувся та встановив жорсткий авторитарний режим.
- Ортега ув'язнював представників опозиції. Через такі дії США наклали санкції на нього та його близьке оточення.
- Його дружина, 70-річна Розарія Мурільйо, яка була віцепрезиденткою країни, знову обійме посаду.
- Офіційні результати мають оголосити через кілька днів.
- Байден назвав подружжя Ортег автократами.