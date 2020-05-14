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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Заколдованный круг катастроф: в ВОЗ назвали угрозы преждевременного выхода из карантина

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В ВОЗ предостерегли от преждевременного выхода из карантина
В ВОЗ предостерегли от преждевременного выхода из карантина / mskagency.ru

Во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что в результате преждевременного выхода из карантина экономика страны пострадает больше, чем сфера здравоохранения. Последствия преждевременного выхода из ограничений в организации называют "заколдованным кругом катастроф".

Вследствии преждевременного выхода из карантина катастрофы в сферах экономики и здравоохранения будут сменять друг друга, заявил эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан.

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Мы все боимся замкнутого круга катастроф. В этом случае катастрофу в сфере здравоохранения будет сопровождать экономическая катастрофа, которую далее будет сопровождать катастрофа в сфере здравоохранения, которую будет сопровождать экономическая катастрофа,
– заявил эксперт.

Он также отметил, что выбор между экономикой и сферой здравоохранения – "ложное уравнение". Мол, в экономическом плане наихудшим сценарием является открытие страны, за которым последует очередное закрытие, как реакция на возрождение вируса.

"Если передача вируса ускорится, у вас не будет систем для обнаружения, пройдет несколько дней или недель, прежде чем вы узнаете, что что-то пошло не так. Это более опасно для экономики, чем для системы здравоохранения", – заявил Майкл Райан.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус COVID-19 ВОЗ Здоровье
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