Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное, телеканал "КИЕВ24" и ZAXID.NET.

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Как украинцы встретили подписание Зеленским законопроекта?

После того как стало известно, что Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, в Киеве на акции протеста возле театра имени Ивана Франко протестующие начали освистывать это решение, а также кричать – "позор".

В Киеве протестующие освистали подписание Зеленским закона о НАБУ и САП / Видео телеканала "КИЕВ24"

Кроме того, протестующие начали выкрикивать оскорбительные высказывания в сторону президента Украины. По данным Суспильного, несмотря на приближение комендантского часа возле театра Франко продолжали оставаться около 200 человек.

Протестующие в Киеве негативно встретили решение Владимира Зеленского / Видео Суспильного

Киевские журналисты также отметили, что по состоянию на 00:41 23 июля участники акции протеста против закона о НАБУ и САП в Киеве не расходятся несмотря на комендантский час.

Участники акции против скандального законопроекта не расходятся в Киеве даже после комендантского часа / Видео телеканала "КИЕВ24"

Похожей была атмосфера и во Львове. На подписание президентом законопроекта о ликвидации НАБУ молодежь отреагировала криками "Позор".

Львовяне также встретили подписание законом президентом с криками "позор" / Видео ZAXID.NET

Там также возле памятника Тарасу Шевченко около сотни протестующих не расходились, хотя была почти полночь и приближался комендантский час.

К слову, поздно вечером 22 июля законопроект №12414 появился на сайте издания "Голос Украины". Он должен вступить в силу в среду, 23 июля.