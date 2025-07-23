Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, телеканал "КИЇВ24" та ZAXID.NET.
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Як українці зустріли підписання Зеленським законопроєкту?
Після того як стало відомо, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, у Києві на акції протесту біля театру імені Івана Франка протестувальники почали освистувати це рішення, а також кричати – "ганьба".
У Києві протестувальники освистали підписання Зеленським закону про НАБУ і САП / Відео телеканалу "КИЇВ24"
Окрім того, протестувальники почали викрикувати образливі висловлювання у бік президента України. За даними Суспільного, попри наближення комендантської години біля театру Франка продовжували залишатися близько 200 людей.
Протестувальники у Києві негативно зустріли рішення Володимира Зеленського / Відео Суспільного
Київські журналісти також зазначили, що станом на 00:41 23 липня учасники акції протесту проти закону щодо НАБУ і САП у Києві не розходяться попри комендантську годину.
Учасники акції проти скандального законопроєкту не розходяться у Києві навіть після комендантської години / Відео телеканалу "КИЇВ24"
Схожою була атмосфера й у Львові. На підписання президентом законопроєкту про ліквідацію НАБУ молодь відреагувала вигуками "Ганьба".
Львів'яни також зустріли підписання законом президентом з криками "ганьба" / Відео ZAXID.NET
Там також біля пам'ятника Тарасу Шевченку близько сотні протестувальників не розходилися, хоча була майже північ і наближалася комендантська година.
До слова, пізно ввечері 22 липня законопроєкт №12414 з'явився на сайті видання "Голос України". Він має набрати чинність у середу, 23 липня.